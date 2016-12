Troppi turisti a Capri, il sindaco vuole ridurre gli sbarchi: uno ogni venti minuti

L'idea è scattata per tutelare l'ambiente e per limitare il caos che regna sovrano al molo di Marina Grande. Le file lunghissime alle biglietterie per i mezzi pubblici e la funicolare, le vane attese di un taxi libero, danneggiano l'immagine dell'isola che ospita quotidianamente, nel periodo estivo, più di 14 mila pendolari.



Visitatori italiani e stranieri che arrivano nelle prime ore del mattino e vanno via nel pomeriggio. Sono i cosiddetti pendolari che effettuano il tour giornaliero per ammirare le bellezze di Capri. Ogni anno sulle banchine si registra il transito di 4 milioni di passeggeri. Un numero troppo elevato, secondo alcuni, anche per motivi di sicurezza. Ora a Capri si accendono le polemiche tra favorevoli e contrari alla proposta del sindaco.