Troppi richiedenti asilo nel rione Vasto di Napoli, gli abitanti: “Chiediamo più legalità”

Quella del rione Vasto, a Napoli, è una situazione insostenibile. Così la definiscono gli abitanti che, stufi delle continue retate delle forze dell’ordine a causa degli immigrati e del perenne stato d’abbandono delle loro strade, non ce la fanno più e si sfogano ai microfoni di Striscia la Notizia. “Vogliamo legalità. Non è possibile che più del 60% dei richiedenti asilo, qui a Napoli, sia stato collocato nel nostro quartiere”, è la denuncia dei cittadini. Ma arrivano le lamentele anche da parte di neo cittadini italiani, ex immigrati, che si sono integrati nel tessuto sociale e nelle attività lavorative.



Il titolare di un’agenzia di viaggio, residente in Italia da 10 anni, si lamenta: “Non sono solo gli italiani a protestare, anche noi stranieri. Ci sono immigrati che non si comportano bene e danneggiano l’immagine di tutti”. Ma poi, nella piazza davanti alla Stazione Centrale, la telecamera nascosta raccoglie una testimonianza: un italiano che combina illegalmente e a pagamento, dei matrimoni con donne napoletane per far ottenere agli stranieri la cittadinanza. Dunque al quartiere Vasto non è solo un problema di immigrazione, ma di legalità a tutti gli effetti.