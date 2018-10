Troppe tasse: Sergio, piccolo imprenditore di Varese, minaccia lo sciopero fiscale

"Lo sanno tutti che paghiamo il 64% di tasse, inutile che dicano il 42%. Fate le somme esatte e vedrete dove arriverete". Parole amareggiate quelle di Sergio ,nel servizio di Stasera Italia in onda su Rete 4, che minaccia lo sciopero fiscale per la sua piccola azienda di Varese occupata nella produzione di pinze. Da novembre infatti, il governo Lega-5 Stelle potrebbe chiedere un maggiore anticipo sulle imposte dovute: un aumento che potrebbe essere di oltre il 100% e frutterebbe allo stato circa 2,6 miliardi di euro - coperture necessarie per la manovra. "Una proposta del genere sarebbe deleteria", continua Sergio. "Siamo già dei bravissimi equilibristi, se ci tolgono anche questo cadiamo. Ora come ora non ho i soldi per questi acconti, dovrei andare in banca a farmeli dare con tanto di interessi."