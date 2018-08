Uno schianto a tutta velocità tra le urla dei bagnanti in preda al panico. Il 18 agosto, sulla spiaggia di Filtri, a Trieste, un motoscafo perde il controllo e va a schiantarsi contro un muro, poi prende fuoco, sollevando una densa colonna di fumo nero. Per fortuna nessun ferito, solo il conducente ha riportato delle lievi ustioni.

Trieste, motoscafo impazzito si schianta sulla costa

Un centinaio le persone in spiaggia che hanno assistito alla scena. Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori e il racconto dei testimoni, l’uomo a bordo del motoscafo, un gozzo di circa 4 metri, si rende conto, mentre inizia a prendere il largo, di un principio di incendio a poppa, vicino al serbatoio del carburante. Cerca di spegnere le fiamme, ma senza successo.



Impaurito, si getta in mare ma senza spegnere il motore. La barca, priva di controllo, iniziare a vagare in acqua a tutta velocità, passa attraverso un allevamento di cozze, si dirige verso il castello di Miramare, sfiorando le altre imbarcazioni, e infine vira verso la spiaggia e si schianta contro il muro di una casa, a pochissimi metri dai bagnanti terrorizzati. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini della Guardia costiera e i vigili del fuoco che alla fine hanno spento l’incendio.