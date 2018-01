Trieste, incidenti stradali: auto precipita in un fiume, due morti

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in nottata sulla strada provinciale 70 nei pressi di Muzzana Carlino, in provincia di Udine. All'altezza del ponte del Cormor, un auto ha sfondato il guard-rail ed è finita nel letto del fiume, venendo completamente sommersa. Sul posto il servizio di soccorso Sores ha inviato un'ambulanza e l'automedica, e sono giunti anche carabinieri e vigili del fuoco, con una gru e i sommozzatori.