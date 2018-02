Trieste, false fatture per 500mila euro: maxi sequestro denaro Gdf

La guardia di finanza di Trieste ha scoperto un giro di false fatture per operazioni inesistenti, per un importo di quasi 500mila euro. Nel mirino delle Fiamme gialle una società operante nel settore della ricerca di personale per sfilate di moda e spettacoli. In coordinamento con la Procura della Repubblica è stato eseguito il sequestro di denaro per oltre 230mila euro su un conto corrente aperto presso una banca del capoluogo giuliano.