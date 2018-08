Trieste, ex infermiera 95enne muore e lascia tutta l'eredità al suo vecchio ospedale

Morta senza parenti all'età di 95 anni, un'ex infermiera di Trieste, Maria Bologna ha lasciato tutti i propri averi all'ospedale Maggiore di Trieste, nel quale ha lavorato per tutta la vita. Con i 600mila euro dell'eredità il nosocomio realizzerà un nuovo spogliatoio, acquisterà arredi e attrezzature per la nuova sede immunotrasfusionale e per il Centro unico di somministrazione antiblastici, e ammodernerà mensa e ingresso.