Trieste, "Devo trovare quella ragazza, mi ha stregato": l'appello di un giovane per rincontrare la donna dei suoi sogni

Sono bastati due rapidi incontri per far capitolare il giovane austriaco Florian Resch . Il 22enne di Graz si trovava a Trieste per uno stage di un mese e, in questo periodo, una ragazza dai lunghi capelli castani gli ha rapito inconsapevolmente il cuore. Un vero e proprio colpo di fulmine. Florian non le ha mai parlato, ma ha ben impresso il suo sguardo ed è disposto a fare di tutto per trovarla e conquistarla. Per questo, dopo essere rientrato in Austria , ha scritto una lettera al Piccolo chiedendo aiuto. Riuscirà a trovare la donna dei suoi sogni? "Purtroppo ancora nessuna notizia", ha confidato a Tgcom24 . Chissà che l’appello di Florian, invece, non dia i suoi frutti.

Il racconto del "Romeo" moderno - "L’ho vista solo due volte - spiega Florian al Piccolo -. La prima il 10 luglio in un locale vicino al canale di Ponterosso, dove veniva trasmessa una partita di calcio, e la seconda il 29 luglio al castello di Miramare. Era molto bella. Purtroppo non abbiamo mai parlato, non so nemmeno il suo nome, ci siamo solo guardati, potete aiutarmi?".



I dettagli per risalire alla ragazza sono davvero pochi. Florian le ha scattato una foto durante il loro primo incontro: la giovane è di spalle, si vedono i suoi lunghi capelli castani e l’abito corto giallo a righe bianche. "Mi ha colpito il fatto che fosse un’amante del calcio. E poi i suoi occhi meravigliosi", spiega Florian, che ammette poi di non essere riuscito a dichiararsi subito perché “sopraffatto dalla situazione”. "Stupido me – continua -. Spero di riuscire a trovarla con questo appello, altrimenti cercherò un’altra via". La speranza è che la ragazza si riconosca nella foto e che il tutto possa concludersi con un lieto fine, come è giusto che sia per questa favola moderna di tutto rispetto.