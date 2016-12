Trieste capitale internazionale della vela: dieci giorni di festa per la storica regata della Barcolana

Trieste, la regata della Barcolana 1 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 2 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 3 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 4 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 5 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 6 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 7 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 8 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 9 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 10 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana 11 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Trieste, la regata della Barcolana leggi dopo slideshow ingrandisci

BARCOLANA YOUNG - Come da tradizione, la regata più affollata d'Europa è iniziata con i più piccoli, i mini skipper di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni che, nel corso di questo weekend, sono scesi in acqua con oltre trecento vele nel Bacino San Giusto e hanno dato il via ai dieci giorni di regate della Barcolana. Per l'occasione è stato allestito a terra un "mini villaggio" per garantire massima ospitalità ai velisti e dare al pubblico la possibilità di vivere in diretta una regata in dimensione "young".



MOSTRA VENTO - Nei giorni della Barcolana si potrà visitare anche la mostra con finalità benefica "Vento", un'esposizione di oltre 60 opere di 38 grandi fotografi italiani che vede protagonista il vento. Le immagini saranno battute all’asta l'8 ottobre alle 15.30 al Salone degli Incanti e il ricavato verrà donato all’ospedale Materno Infantile "Burlo Garofolo" di Trieste, in occasione dei 160 anni dalla sua fondazione.



CONCERTO ALVARO SOLER - Ad inaugurare la kermesse è stato il cantante spagnolo Alvaro Soler, che ha cantato in piazza Unità d’Italia davanti a 20 mila persone. All’incontro con i giornalisti l'artista ha dichirato di essere "molto contento" di partecipare alla Barcolana: "Ho un rapporto particolare con il mare e Trieste mi ricorda molto il contesto in cui sono cresciuto io, Barcellona. Mi è piaciuto da subito, a prima vista, il clima di festa che si respira in questa città".