Treviso, "Solo tra 40 donne": lavoratore denuncia discriminazione di genere

Si è rivolto al sindacato per denunciare di essere vittima di "discriminazione di genere". Protagonista della vicenda però questa volta è un uomo. Il lavoratore di un'azienda di trasporti della provincia di Treviso si è rivolto, infatti, agli uffici della Cgil della propria categoria di appartenenza per lamentare di essere l'unico maschio in un organico di 40 donne. E di essere da tempo sottoposto dalla direzione, guidata da una collega, a decisioni e gesti configurabili come "discriminazione su base sessuale".