Treviso, si rovescia il pedalò nel lago di Revine: 18enne muore annegato

Una gita romantica nelle acque del lago di Revine, in provincia di Treviso, si è trasformata in tragedia. Un ragazzo e una ragazza, compagni di scuola, intorno alle 3 di notte hanno preso un pedalò e sono usciti per fare un'escursione. Per cause ancora da accertare, a 200 metri dalla riva il mezzo si sarebbe rovesciato facendo cadere in acqua entrambi i giovani. Lei, 17enne, è riuscita a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre lui, il 18enne Tommaso Corazza, non è più risalito.