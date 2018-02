Treviso, prof picchiato a scuola e "indagato" scrive alla Fedeli: pago solo io?

Giuseppe Falsone è un professore di scienze di Treviso che è salito alla ribalta della cronaca nera. Quasi nerissima. Il 23 dicembre 2017 fu picchiato dal padre di un alunno perché, a suo dire, spinse quel ragazzino fuori dalla classe. Il docente è ora sottoposto a un procedimento disciplinare disposto dall'istituto scolatico. Per l'ente si tratta di una prassi. Lui non ci sta e per questo ha scritto alla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli , denunciando di essere l'unica vittima di questa situazione. Solidarietà da parte dei genitori degli alunni. Dal punto di vista giudiziario, Falsone invece è vittima e l'aggressore carnefice.

La causa scatenante - E' lo scorso 21 dicembre quando suona la campanella dell'intervallo che tutti i ragazzini, per regolamento, devono trascorrere all'aperto. Un ragazzino di origini rom si rifiuta di uscire e il professore racconta l'accadito_ "Gli ho posato una mano sulla spalla e l'ho accompagnato fuori". Questo gesto non sarebbe stato digerito dal giovane che, rientrato a casa, avrebbe raccontato l'accaduto ai genitori.



L'aggressione - Padre, madre e fratello maggiore del ragazzino si sono presentati a scuola e hanno aggredito il docente, finché l'arrivo dei carabinieri ha permesso all'uomo di recarsi in ospedale e di sporgere denuncia. La scuola ha quindi aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante. Nei confronti dello studente, invece, non è stata decisa nessuna misura.



Il ritorno - Adesso Falsone prende carta e penna. "Sono deciso a superare l’accaduto - scrive l'insegnante alla ministra -e sono immediatamente ritornato ad insegnare nelle mie classi ma, dopo aver appurato la mancanza di interventi nei confronti dell’alunno che aveva innescato l’aggressione e la sua sistematica difesa, sono definitivamente crollato, visto che l’unico provvedimento disciplinare, al momento in cui le scrivo, è stato attivato nei miei confronti".

Anche i genitori dei suoi alunni hanno scritto una lettera per esprimere solidarietà e apprezzamento al professore "Conosciamo le sue qualità umane, il suo rigore di pensiero e la sua correttezza".