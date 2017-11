Treviso, Facebook censura anche la Fontana delle Tette: "E' scandalosa"

Dopo il bacio di Rodin, Facebook censura anche la Fontana delle Tette di Treviso. "Mostra eccessivamente il corpo o presenta contenuti allusivi" è questa la dicitura che appare quando l'algoritmo del social network decide di non pubblicare alcune foto, anche se sono artistiche. A denunciare l'accaduto è Francesco Livorsi che si è visto rimborsare i soldi che aveva versato all'azienda di Zuckerberg per promuovere in rete la sua galleria d'antiquariato che ha sede proprio accanto alla fontana.