Treviso, continuano le ricerche di Sofiya: si ipotizza un omicidio

Le ricerche nei boschi della provincia di Treviso non hanno dato finora nessun esito. Procura e investigatori ipotizzano che Sofiya Melnyk, cittadina ucraina di 43 anni, sia stata uccisa e che l'assassino abbia nascosto il corpo nella boscaglia o in qualche casolare abbandonato. La donna, di professione badante, è scomparsa da 15 giorni, mentre il suo compagno si è suicidato in casa domenica scorsa. I due stavamo insieme da molto tempo ed è stato proprio l'uomo a denunciare la scomparsa della donna prima di impiccarsi senza spiegare il perchè.