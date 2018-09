Treviso, "certificato in regola", ma il no vax non viene ammesso all'asilo

La legge prevede che i bambini con appuntamento fissato o con autocertificazione possano frequentare la scuola senza limitazioni in attesa che la posizione venga regolarizzata. Per questo i genitori del bambino in questione non hanno intenzione di arrendersi di fronte alla decisione del dirigente. "Ho dato mandato a un avvocato di difendere i diritti di mio figlio, stiamo preparando una diffida contro il dirigente che verrà presentata nei prossimi giorni", ha spiegato la mamma del bimbo.



Secondo i genitori del bimbo, il dirigente ha interpretato a modo suo una legge non interpretabile: "C'è stato un fitto scambio di mail con il dirigente ma ciò che è prescritto dalla legge non è stato considerato adeguatamente. La norma parla chiaro: con l'impegnativa per appuntamento fissato, la frequenza è garantita. Noi abbiamo presentato non l'autocertificazione, ma il documento rilasciato dall'Usl, a piena garanzia della trasparenza del nostro operato. Doveva farlo entrare, punto e stop. Invece no: lo ha respinto e ha inviato la comunicazione a tutti i docenti e al personale violando il diritto alla privacy di mio figlio - ha aggiunto la mamma -. La situazione è paradossale: bambini con epatite B entrano in classe, garantiti dalla privacy della propria storia sanitaria. Mio figlio sano non può andare a scuola nonostante la norma lo preveda e viene discriminato". Maestre e genitori stanno però facendo il possibile per far sì che il bambino non si senta escluso: "Gli amichetti vengono al pomeriggio a giocare perché non si senta solo - ha raccontato la donna -. Ma aver visto che tutti andavano a scuola tranne lui è stato uno shock per mio figlio".



Interpellato dal Gazzettino, il dirigente scolastico ha preferito non esprimersi. "Riferirò alle autorità competenti" è stata l’unica sua affermazione. I colleghi dell'uomo escludono, però, che vi sia stato un intento persecutorio. Inoltre, pare che la famiglia del bimbo avesse già ottenuto un appuntamento vaccinale per aprile ma che questo sia poi stato spostato a novembre.