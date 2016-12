Treviso, cede passerella sul fiume Sile In diciotto cadono in acqua: salvati

12:21 - Il distacco di una passerella che collega la sponda del fiume Sile ad un barcone-ristorante ha fatto finire in acqua 18 persone sabato notte a Treviso, al Ponte della Gobba. Tutte sono state tratte in salvo, grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco. Nel momento in cui c'è stato il cedimento, sulla struttura si trovavano una quarantina di persone, alcune delle quali si sono salvate aggrappandosi alla balaustra.

Nel locale all'interno del barcone sul Sile c'erano oltre cento persone. L'imbarcazione, che ha ondeggiato pericolosamente, è rimasta per un po' alla deriva, ed stata rimessa in sicurezza a riva dagli stessi pompieri.



Tanta paura, ma nessuna conseguenza seria per le persone ripescate dal fiume, anche se gli uomini del 118 le hanno invitate a presentarsi al pronto soccorso per l'eventuale profilassi dovuta all'ingestione di acqua malsana. Una decina coloro che hanno fatto accesso all'ospedale Cà Foncello. Ora il locale sul barcone e le altre strutture saranno poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti della magistratura.



C'è stata apprensione per le sorti di una giovane che non era stata rintracciata nell'immediatezza, e che si è scoperto poi essere già rientrata a casa.