Treviso, bimba immunodepressa in classe con non vaccinati: la famiglia denuncia

"La magistratura deve prendere posizione sui vaccini, perché i dirigenti scolastici non possono trattare il problema con superficialità. Non è un fatto ideologico, è una questione seria", afferma la mamma della bimba che ha sporto denuncia a Treviso dopo aver dovuto tenere a casa per 5 settimane la figlioletta, trapiantata e con deficit immunitario, perché nella classe c'erano due fratellini non vaccinati, che avevano contratto la varicella.



"I magistrati - prosegue la donna - devono esprimersi in maniera tale, con condanne se serve, perché i dirigenti delle scuole d'infanzia si adeguino alle norme, senza sconti. Più vaccinati ci sono, più i nostri figli sono al sicuro. Non si possono mettere in una classe bambini non vaccinati per motivi medici con altri non vaccinati per motivi ideologici".



La bambina costretta a non frequentare l'asilo è una paziente trapiantata: era già stata sottosta al primo vaccino - ha spiegato la mamma - risultando 'non-responder' (persone che non producono anticorpi dopo il vaccino), e non poteva essere sottoposta al secondo vaccino, cosa che la avrebbe esposta al contagio della malattia, in questo caso la varicella.