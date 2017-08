L'aggressione nei boschi a luglio - L'uomo aggredito era un idraulico in vacanza sulle montagne del Trentino. Era a spasso nei boschi con il suo cane quando l'orsa lo ha avvicinato e attaccato, procurandogli ferito a un braccio e a una gamba. Per mettersi in salvo, l'uomo era finito in un dirupo non raggiungibile dall'animale e da lì ha chiesto e ottenuto soccorso.



L'abbattimento dell'orsa, dice la Provincia autonoma di Trento, "è stato possibile grazie alle precedenti attività di identificazione genetica e successiva cattura e radiocollarizzazione ai fini della riconoscibilità dell`animale". L`ordinanza emanata aveva anche disposto la soppressione di KJ2 "nel più breve tempo possibile".



"Sempre in funzione della prioritaria sicurezza delle persone - precisa infine la Provincia - continueranno in maniera intensiva tutte le attività condotte per ridurre il rischio di incidenti: informazione, comunicazione, prevenzione, monitoraggio e presenza sul territorio".



Protesta della Brambilla: "Prepotenza e crudeltà" - A farsi capofila della protesta tra gli ambientalisti la parlamentare Fi Michela Vittoria Brambilla, presidente del Movimento animalista, che dice: "Non è bastato nel 2014 il caso dell'orsa Daniza,uccisa dall'anestesista mentre tentavano di catturarla. Nonostante gli appelli, gli avvertimenti, gli ammonimenti, i ricorsi, l'amministrazione provinciale di Trento ancora una volta ha dato prova di prepotenza e crudeltà, dichiarando e portando fino in fondo una guerra all'orsa Kj2 terminata, come purtroppo avevamo previsto, con la morte dell'animale".



La Brambilla annuncia battaglia e spiega: "Va da sè che invocheremo chiarezza in tutte le sedi, politiche e giudiziarie, e non cesseremo di farlo finché non sapremo tutto quello che c'è da sapere, finché non saranno individuati i responsabili, finché i responsabili non pagheranno. Nulla però potrà restituire la vita a Kj2, rea di essere se stessa, un animale selvatico che reagisce alle 'offese' dell'uomo con le unghie e con i denti".