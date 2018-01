Valanga in Val Venosta, ci sono due vittime: morte madre e figlia tedesche

Ci sono due vittime per la valanga che ha travolto un gruppo di 9 sciatori tedeschi a Malga San Valentino, in Alta Val Venosta (Bolzano). Si tratta di una ragazzina di 11 anni morta, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, e della madre di 45 anni, che invece era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Silandro, dopo essere state recuperate dai soccorritori. Illesi gli altri 7 sciatori. Il maltempo ha rellentato le ricerche.