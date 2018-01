Valanga in Val Venosta: 2 persone estratte vive, si temono dispersi

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Malga San Valentino in Alta Val Venosta, in provincia di Bolzano: due persone, una mamma e un bambino, sono state estratte vive, ma si teme che altre due persone siano state inghiottite dalla massa di neve. Il Soccorso alpino è al lavoro in condizioni limite, il maltempo infatti impedisce il volo di elicotteri. Sono invece illese altre cinque persone, che erano in zona durante il distacco della slavina.