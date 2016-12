Turista tedesco muore sulle Dolomiti precipitando in mountain bike

Un turista tedesco è morto precipitando con la sua mountain bike sulle Dolomiti di Sesto, in Alto Adige. L'uomo stava percorrendo un sentiero molto impervio a quota 2.300, nei pressi della Malga Nemes, quando ha perso il controllo della bicicletta precipitando in un burrone per alcune centinaia di metri. A nulla è valso l'intervento degli uomini del soccorso alpino, portati in quota da un elicottero.