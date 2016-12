1 gennaio 2015 Trova in un cassetto l'arma del padre: bimba uccisa da un colpo accidentale Dramma a Pregasina, località nei pressi di Riva del Garda (Trento). La piccola, di 11 anni, era figlia di un agente di polizia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:53 - Dramma a Pregasina, località nei pressi di Riva del Garda (Trento), dove una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate da un colpo di pistola. La piccola ha trovato in un cassetto l'arma di ordinanza del padre, agente della polizia stradale, e accidentalmente ha esploso un colpo. Vani i tentativi di soccorso. Gli inquirenti confermano che si è trattato di una tragica fatalità.

L'arma si trovava in una custodia nel cassetto della scrivania del padre, un agente della polizia stradale. La disgrazia si è verificata mentre i genitori stavano lavorando in giardino dietro alla casa. La bambina avrebbe trovato la pistola nel cassetto e l'avrebbe presa in mano, poi è partito il colpo.



I genitori sono subito accorsi e hanno lanciato l'allarme, ma per la bambina ormai non c'era più nulla da fare. Inutile l'intervento dell'elicottero di Trentino Emergenza. La famiglia da pochi mesi viveva a Pregasina, che si trova a pochi chilometri da Riva del Garda, dove la bimba frequentava il primo anno della scuole medie.