Treviso, morto escursionista 46enne

Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero (Trento) ha recuperato il corpo. L'allarme è stato lanciato dal compagno di escursione del 46enne.