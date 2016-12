Trento, una bimba di 10 mesi cade dal balcone: è in gravi condizioni

Una bimba di dieci mesi è caduta da un balcone a Trento ed è in condizioni gravi. La piccola si trovava in un appartamento in località Povo, una frazione del capoluogo trentino, è stata subito soccorsa e ricoverata in ospedale, dove è in prognosi riservata. Sulla dinamica di quanto accaduto sta indagando la polizia.