È uscita illesa dal groviglio di lamiere solo con qualche lieve graffio e contusione. Si può considerare miracolata la donna rimasta coinvolta, mercoledì, in un incidente stradale tra una smart e un tir sulla A22, tra i caselli di Affi e Ala-Avio in direzione Nord, in provincia di Trento. La piccola autovettura, ridotta un rottame, era rimasta incastrata tra il guardrail e il rimorchio del tir. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. La donna è stata affidata alle cure dei soccorritori e trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento.