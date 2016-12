Trento, uccide la ex a coltellate e fugge: è caccia all'uomo

16:52 - Una donna di 36 anni, Carmela Morlino, è stata uccisa a coltellate davanti alla sua casa a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. A compiere l'omicidio, avvenuto giovedì sera, secondo la testimonianza dei vicini di casa, sarebbe stato l'ex marito Marco Quarta, 30 anni, con divieto di avvicinamento alla moglie, dopo una denuncia per maltrattamenti dell'estate scorsa. L'uomo è ora ricercato.

Secondo una prima ricostruzione, Quarta si sarebbe recato davanti alla casa dove la donna vive, assieme ai due figli, chiedendole di uscire di casa per parlare. La situazione sarebbe però degenerata in una lite e da lì nell'omicidio della 36enne. Le urla hanno richiamato i vicini di casa che hanno visto Quarta allontanarsi velocemente a piedi, dopo aver buttato l'arma del delitto, un coltello da cucina.



Forse i bambini hanno assistito all'omicidio della mamma - Non è chiaro intanto se i bambini abbiano assistito solo a una prima parte della lite o abbiano visto la mamma uccisa. Durante la notte sono stati ospiti da una vicina, in attesa che i nonni materni possano occuparsene.



Ricerche condotte anche con l'elicottero - Le ricerche di Quarta sono portate aventi anche con l'ausilio di un elicottero: non si trova infatti l'auto dell'uomo, usata quindi presumibilmente per la fuga, dopo che i vicini l'avevano visto allontanarsi dall'abitazione a piedi.



I militari stanno inoltre controllando anche una serie di appartamenti che potrebbero essere nella disponibilità dell'uomo. Marco Quarta ha infatti un'agenzia immobiliare a Trento che tratta affitti e compravendite di case sia in città che in altre zone del Trentino, soprattutto in Valsugana.

Valsugana, uccide l'ex e scappa di Paolo Brinis