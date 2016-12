Trento, segnalato uxoricida in fuga

18:08 - Marco Quarta, l'uomo ricercato dai carabinieri per l'omicidio dell'ex moglie, è stato segnalato in Trentino. Una donna ha detto di averlo visto nel pomeriggio a Folgaria, a Passo Coe, con in spalle uno zaino. Non è l'unica segnalazione: della sua auto ne sono arrivate in giornata dall'Italia centrale, ma anche dal Nord-Ovest, in particolare dalla Valsesia, nessuna con riscontri. Quella in Trentino sembra invece la più verosimile.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X