Trento, morto base jumper 25enne

Un base jumper tedesco di 25 anni è morto dopo un lancio dal monte Brento (Trento). Il giovane, secondo una prima ricostruzione, dopo essersi lanciato dal Becco dell'Aquila, è andato a sbattere contro la parete rocciosa ed è quindi precipitato al suolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 chiamati da altri jumper che si erano lanciati in precedenza, ma per il giovane tedesco non c'era nulla da fare.