Trento, incidenti in montagna: 23enne precipita e muore

Era uscito sabato per un'escursione in Trentino ma non è più tornato. E' morto così, tra le Dolomiti, Filippo Di Francesco, 23 anni, mentre si trovava tra le Pale di San Martino (Trento). Il giovane stava seguendo uno stage all'Azienda di promozione turistica di Primiero. A dare l'allarme è stata la fidanzata. Il corpo è stato trovato dal soccorso alpino: era vicino al Campanil di Castrozza, dove stava arrampicandosi su una parete.