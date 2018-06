Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie

Nessuna rivendicazione - Il primo incendio appiccato è stato quello a Lavis, sulla linea del Brennero, il secondo quello sulla Valsugana. Sarebbe stato utilizzato del materiale infiammabile e sono in corso verifiche per cercare di accertare di che cosa si tratti. I due incendi seguono altri episodi avvenuti nei giorni scorsi in città: due notti fa sono state prese a sassate le vetrine di un negozio che vende prodotti ufficiali dell'adunata e nei giorni precedenti erano comparse sui muri del centro cittadino delle scritte ingiuriose contro gli alpini. Anche queste senza rivendicazioni.



Disagi sulle linee - A causa di quanto accaduto nella notte, i treni hanno subito disagi fino al primo pomeriggio. Qualche rallentamento fino al ripristino della centralina, che regola la velocità reciproca dei treni. Alle 9.30 per due treni provenienti da Bolzano risultavano rispettivamente 95 e 84 minuti di ritardo. Nessun disagio invece per la linea della Valsugana.