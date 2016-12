Trento, esplosione in villa: morti il padrone di casa e un operaio

E' di due morti il bilancio di un'esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, che si è verificata in una villetta a Mezzomonte di Folgaria, in provincia di Trento. Le vittime sono un operaio di 45 anni, Silvano Mazzari, e il proprietario dell'abitazione stessa, il 75enne Gabriele Lanzotti. Lo scoppio è avvenuto poco dopo il loro ingresso nell'abitazione dove, secondo alcuni testimoni, erano in corso dei lavori di ristrutturazione.