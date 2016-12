Trento, entra in casa per eseguire dei lavori: operaio violenta una 23enne

E' arrivato in casa sua per lavori di ristrutturazione, ha trovato la giovane donna sola nella sua abitazione e ne ha approfittato per violentarla, dopo averla trascinata nella camera da letto. L'aggressione alla 23enne, residente nella provincia di Trento, è avvenuta venerdì, ma è stata resa nota solo ora dai carabinieri della compagnia di Riva del Garda. L'operaio, 50 anni, è stato arrestato e si trova ai domiciliari.

L'uomo era nell'abitazione della giovane per dei lavori di ristrutturazione. Dopo la violenza, la ragazza è riuscita a fuggire ed è corsa alla stazione dei carabinieri del paese. Eseguiti gli accertamenti e aperto un fascicolo con il giudice Carmine Russo, i militari hanno arrestato l'operaio, incensurato, ora in attesa di giudizio ai domiciliari.



Ragazza stuprata in un parco a Reggio Emilia - Un'altra ragazza di 24 anni sarebbe stata stuprata a Reggio Emilia in un parco pubblico non molto distante dal centro storico. La giovane, una turista veneta, è stata trovata in stato shock da due ciclisti al parco delle Caprette, sul Lungocrostolo, e ha raccontato di essere stata seguita, afferrata e violentata da un uomo di colore. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando l'aggressore.