Trento, anziano si schianta contromano sull'A22: due morti

Un'auto guidata da un 90enne, finita contromano sull'Autostrada del Brennero, ha provocato un incidente in cui sono morti l'anziano e un 50enne residente a Trento: ferite quattro persone, fra cui un bambino di 10 anni. Lo schianto, che ha coinvolto quattro auto, è avvenuto sulla carreggiata nord nei pressi del casello di Ala-Avio. Il 90enne invece di immettersi sulla carreggiata sud è entrato in quella opposta, viaggiando per due km contromano.