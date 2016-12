Trento, alpinisti precipitano sulla Presanella: due morti

Due alpinisti sono morti in un incidente in montagna sulle pendici della Presanella, in Trentino. I due procedevano in cordata verso i 3.500 metri della cima più alta del gruppo dell'Adamello, quando hanno perso un appiglio, precipitando per 300 metri. Sono morti all'istante. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori di Trentino Emergenza che li hanno riportati a valle.