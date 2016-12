Trento, 45enne muore in montagna

Una 45enne ha perso la vita durante un'escursione sulla Cima Busa Alta, nel gruppo del Lagorai, in Trentino. L'escursionista era in compagnia di un gruppo di amici, quando è scivolata dal sentiero per un centinaio di metri lungo un ripido pendio. Sul posto è intervenuto l'elicottero di Trentino Emergenza e il soccorso alpino, ma la donna era ormai morta.