Trentino, valanga su due sciatori

Una valanga è caduta poco prima di mezzogiorno in val di Fassa, sopra Canazei (Trento). L'area colpita è una pista nei pressi della zona Belvedere: due sciatori rimasti coinvolti sono stati estratti vivi dai soccorritori. Non sembrano in gravi condizioni. Un terzo sciatore, investito dalla valanga, è riuscito a mettersi in salvo da solo. Dopo la copiosa nevicata delle ultime ore, il pericolo valanghe era stato segnalato come forte (grado 4).