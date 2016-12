Trentino,precipita rocciatore:morto

Un rocciatore trentino di 21 anni ha perso la vita sulla via "Regina dei Laghi", all'imbocco della Val di Ledro, in Trentino. L'incidente è avvenuto durante la fase di discesa in corda doppia lungo un tragitto di media difficoltà. L'uomo, vigile del fuoco volontario di Mori, era insieme a due compagni di cordata. Durante una sosta il giovane ha probabilmente commesso un errore ed è precipitato per una cinquantina di metri.