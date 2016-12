Trentino, mistero sull'orso trovato morto in Val di Non

13:04 - Un esemplare adulto di orso bruno è stato trovato morto questa mattina in Val di Non. Si tratta di M6, uno degli esemplari maschi muniti di radiocollare seguito nell'ambito dell'attività di monitoraggio della popolazione di plantigradi presente in Trentino e un po' dappertutto.

Trentino, mistero sull'orso trovato morto di Benedetta Battistoni

Non appaiono ferite evidenti sull'animale, informa la Provincia che cercherà ora di far luce sulle cause del decesso e ha già inoltrato una segnalazione alla Procura di Trento. L'assenza di regolare segnale del radiocollare durante la notte ha fatto scattare la verifica da parte dei forestali. Localizzato il punto di partenza degli ultimi impulsi, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato l'orso senza vita. Mistero dunque sulla sua morte.



Il corpo dell'animale è stato sequestrato per sottoporlo ad analisi. Inevitabili le polemiche dopo che, l'estate scorsa Daniza fu uccisa da una dose sbagliata di anestetico nel tentativo di catturala. I suoi cuccioli rimasero soli e di loro, da mesi, non si hanno più notizie.