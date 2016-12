Trentino, cadono in un dirupo durante escursione: morti due ragazzi di 13 anni

Tragedia in Val Daone , in Trentino , dove due adolescenti sono stati trovati morti nella notte in un dirupo, dopo che non avevano fatto rientro da un'escursione. I due, entrambi 13 anni, erano partiti nel pomeriggio da una baita in quota, intorno ai 1.700 metri, per andare a scattare delle fotografie, ma non erano rincasati per la cena. Soccorso alpino e volontari dei vigili del fuoco li hanno trovati poco prima di mezzanotte, ormai senza vita.

A perdere la vita sono stati Fabio Battocchi e Federico Bugna, di Daone, che a settembre avrebbero dovuto iniziare la terza media. I soccorritori li hanno trovati uno accanto all'altro in fondo ad un canalone profondo un centinaio di metri, in una zona impervia in località Limes, a quota 1.700 metri. Avevano profonde ferite alla testa.



La tragedia è avvenuta a malga Staboletto, nel Trentino orientale, ai piedi dell'Adamello, in quelle che per i due ragazzini, entrambi appassionati di montagna, erano le zone di casa. Erano saliti in quota con il nonno di Fabio e avrebbero dovuto trascorrere la notte in baita. Alle 21 però non erano tornati dall'escursione e il nonno ha lanciato l'allarme. Secondo i soccorritori, sono stati quasi certamente traditi dal buio.



Forse i ragazzini si sono attardati per fare delle foto e poi sono scesi in fretta a valle quando ormai però era sceso il buio. A quel punto, forse usciti dal consueto tragitto, sono scivolati precipitando nel canalone. Non è possibile chiarire, dicono i carabinieri, se uno di loro abbia tentato di prestare soccorso al compagno in difficoltà e uno abbia trascinato l'altro.