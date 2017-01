Tornano a casa i due altoatesini arrestati in Thailandia

Tobias Gamper, 20 anni, e Ian Gerstgrasser, 18 anni, arrestati in Thailandia per aver avere strappato alcune bandiere nazionali, tornano a casa. Il senatore Karl Zeller ha confermato che i due altoatesini "domani prenderanno il volo di ritorno verso l'Italia, dove arriveranno mercoledì". Zeller ha spiegato che l'ambasciata italiana "si è data molto da fare per accorciare i tempi dell'estradizione, che potevano essere più lunghi".