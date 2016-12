Slavina Valle Aurina, sei morti

E' di sei morti il drammatico bilancio del distaccamento di una valanga, avvenuto intorno alle 11.30, sul Monte Nevoso, in Valle Aurina, in Alto Adige. La massa di neve è caduta a circa 3mila metri di quota travolgendo diversi scialpinisti che stavano dirigendosi verso la vetta della montagna. Secondo quanto raccontato da alcuni soccorritori vi sarebbero anche diversi feriti e non si esclude possano esserci dei dispersi.