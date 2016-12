Si perde in montagna, pensionato mangia cortecce per 9 giorni

A duemila metri di quota su Lagorai, in Trentino, smarrito e ferito dopo un incidente, un pensionato non s'è perso d'animo ed è sopravvissuto da solo per nove giorni mangiando corteccia di abete e acetosella. Protagonista un 71enne di Daiano che era scomparso da casa il 30 luglio, che ha raccontato la sua avventura al Trentino Corriere Alpi. L'uomo, è ricoverato all'ospedale di Cavalese e il suo stato di salute sarebbe buono.

In escursione daa solo sul Lagorai, il pensionato si sarebbe trovato in una zona impervia e scoscesa, dove sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto la testa. Poi, avrebbe provato a contattare il 118, ma non c'era campo. Quindi per sopravvivere si è nutrito mangiando acetosella e corteccia di abete, riuscendo a tenere sotto controllo anche il diabete.



Sabato mattina, quando ormai era allo stremo delle forze ed era riuscito a tirarsi su dal canalone dove era scivolato, è arrivato il suo salvatore, Giulio Delladio di Tesero, che lo ha caricato sulla sua macchina e lo ha consegnato alla Croce Bianca di Tesero.