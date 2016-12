Scossa di terremoto in Trentino

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona sud del Trentino. Secondo l'Ingv (Istituto nazionale di vulcanologia) il sisma e stato di magnitudo 3.7, con epicentro a 6 km di profondità, a 3 chilometri da Ledro, in provincia di Trento. Decine le chiamate ricevute dai vigili del fuoco in zona, soprattutto nelle vicine Riva del Garda e Arco, dove in questo periodo sono numerosi anche i turisti. Molta la paura ma nessun danno.