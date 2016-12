Scoppio in villa, morto operaio

E' di un morto il bilancio dell'esplosione avvenuta in una villetta a Folgaria, in Trentino. La vittima è un operaio di 45 anni, che era entrato in casa insieme al proprietario poco prima dell'esplosione. Di quest'ultimo, di 75 anni, sono ancora in corso le ricerche. Lo scoppio è stato causato probabilmente da una fuga di gas.