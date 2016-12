Rovereto, rugbisti inglesi fanno il bagno nudi nella fontana in centro paese

Prima della "rinfrescata" notturna, i giocatori d'oltremanica hanno fatto tappa in diversi locali della città per festeggiare la loro vittoria contro il Lagaria: il Millwall è infatti arrivato a Rovereto la scorsa settimana su invito della squadra locale italiana per rinnovare il rapporto di amicizia che le lega da anni. Nonostante il "fuoriprogramma" a forte tasso alcolico, non sono stati comunque segnalati danneggiamenti.