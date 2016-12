Presi jihadisti: minacce a Norvegia

Le indagini dei carabinieri del Ros che hanno smantellato l'organizzazione terroristica guidata dal Mullah Krekar hanno documentato minacce di "azioni violente" da compiere in Norvegia, come ritorsione contro l'arresto proprio di di Krekar. Non si fa invece riferimento a possibili attentati da compiere in Italia, benché la cellula presente nel nostro Paese sia stata comunque "molto attiva", soprattutto nell'attività di proselitismo.