Orsa Daniza, i cuccioli ce l'hanno fatta: indenni al primo inverno senza madre

Già il mese scorso i primi avvistamenti, attribuiti proprio a loro, ora la certezza. Le analisi sono state compiute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Confermate così le previsioni della Provincia autonoma di Trento, con buona pace di tutti gli scettici. Il letargo dei cuccioli è durato quattro mesi, da metà novembre a metà marzo.



I due sono in buona compagnia: in questo periodo dell'anno, infatti, anche gli altri orsi nati nel 2014 si staccano dalle madri. Un momento particolarmente delicato, tanto che la Provincia sottolinea l'importanza di non avvicinarsi ai giovani esemplari: essi devono mantenere la loro diffidenza verso l'uomo per massimizzare le possibilità di sopravvivenza.



Il 2015, poi, sembra assai favorevole per il numero di nuove cucciolate in Trentino. In attesa del conteggio ufficiale possibile soltanto durante la stagione estiva, infatti, le prime stime parlano di circa 12 giovani orsi.