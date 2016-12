Nord Italia piegato dal maltempo, fulmine colpisce cordate: due morti

Marmolada, sotto shock i compagni di cordata - Nell'incidente avvenuto sulla Marmolada, la vittima è un uomo di 42 anni, il ferito un 51enne. Sotto shock i compagni di cordata. Gli alpinisti stavano affrontando la parete nord della Marmolada quando il fulmine si è abbattuto in zona "Roccette". I soccorsi si sono rivelati difficili per la fitta nebbia che dopo il temporale ha coperto il ghiacciaio. I soccorritori sono stati portati in quota dagli elicotteri da dove hanno dovuto raggiungere a piedi la comitiva veneta.



Valtellina, allarme dato da compagno di cordata - L'incidente avvenuto in Vantellina è accaduto in una zona impervia: l'elicottero del 118 ha impiegato diverso tempo per raggiungerla, ostacolato dalla fitta nebbia e dalla pioggia. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, i soccorritori hanno constatato il decesso di uno degli escursionisti. L'amico che aveva dato l'allarme con il cellulare segnalando che il compagno non dava più segni di vita, è stato ricoverato in stato di shock all'ospedale di Morbegno (Sondrio).



Forti temporali nel Milanese, criticità in Lombardia - Forti temporali si stanno abbattendo su Milano e molte altre zone della Lombardia, dove il Centro funzionale monitoraggio rischi della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità per rischio Idrogeologico. Si prevede maltempo fino alunedì mattina e il Centro consiglia ai presidi territoriali di prestare particolare attenzione e sorveglianza per il rischio di temporali in concomitanza di eventi all'aperto con elevata concentrazione di persone, e a possibili esondazioni di corsi d'acqua.



Nel Varesotto 70 interventi per frane - Sono oltre una settantina gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto per frane e allagamenti. Le richieste di intervento arrivate alla sala operativa sono state 350. In provincia di Varese, una delle zone più colpite, sono impegnate squadre con 75 vigili del fuoco.



Smottamento in Val Sangone - Uno smottamento, provocato quasi certamente dalla pioggia delle ultime ore, si è verificato in Val Sangone nel territorio del Comune di Coazze (Torino) sulla strada provinciale 192. Non risultano persone o automobili coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.