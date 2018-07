Moto si schianta contro un'auto in Val di Fassa: morti due centauri

Due motociclisti sono morti in un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada statale 48 tra Forno e Moena, in Val di Fassa, in Trentino. La coppia sulla sella di una moto con targa italiana si è schiantata contro un Suv che stava svoltando per entrare nel parcheggio di un albergo. L'uomo e la donna sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Moena e gli agenti della polizia stradale di Predazzo.