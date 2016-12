Migranti, più agenti al Brennero

Il ministero dell'Interno sta inviando altri poliziotti a Bolzano e al Brennero. La decisione è stata presa dopo che la Germania ha reintrodotto i controlli alla frontiera. In mattinata, intanto, una novantina di migranti sono arrivati a Bolzano e sono in attesa di poter raggiungere il Brennero. Nelle scorse ore erano già stati intensificati i controlli della polizia italiana sui treni diretti in Austria.